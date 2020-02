Murió Bonadio: todas las causas contra Cristina Kirchner

Con la muerte del juez Claudio Bonadio durante la mañana de este martes, se deberá comenzar un proceso en la Justicia por las más de una decena de causas que el polémico tenía solo contra la ex mandataria Cristina Kirchner.

Entre ellas se encuentra muchas de las más utilizadas por los medios de comunicación para atacar a la ex presidenta y actual vice. "Hay un poquito menos de dos posibilidades cada mil millones, no es cero, pero se acerca mucho", bromeó el matemático Adrián Paenza sobre la constante suerte del juez federal.

TODAS LAS CAUSAS CONTRA CRISTINA

Ruta del dinero K

"La ruta del dinero K" es la causa por la que está detenido desde hace casi cuatro años el empresario Lázaro Báez, y en la que el delito atribuido a los procesados es el de haber "integrado una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad". En marzo de 2019, la Cámara Federal ratificó la falta de mérito de la ex presidenta. De esta manera, le dio la razón a Casanello, quien había desvinculado a Cristina de cualquier tipo de delito.

Cuadernos

Esta causa que pretendía ahondar en el supuesto pago de sobornos en la obra pública se armó con aprietes a los empresarios para que digan que la plata la recibía CFK. Por esto, pidió la prisión preventiva. Está repleta de declaraciones de arrepentidos pero no se registró ningún testimonio en un soporte audiovisual o sonoro, como exige la ley del arrepentido. El propio Stornelli reconoció en una entrevista que Cristina no aparece mencionada directamente en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Para colmo, la causa se enturbio aún más cuando se descubrió que el fiscal de la causa estaba asociado al falso abogado, Marcelo D'Alessio, para extorsionar a los acusados. Antes de su licencia por enfermedad, había elevado a juicio oral a Cristina Kirchner, Julio De Vido y a otros cincuenta imputados.

Gas licuado

La causa empezó por la denuncia de un particular en 2014 y fue reforzada inmediatamente por los entonces diputados Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federico Pinedo. Se investiga la importación con presuntos sobreprecios de buques con gas natural licuado (GNL). El siete de enero del 2020, fue elevada a juicio.

Cristina nunca había sido mencionada en esta causa, que ya tiene cuatro años y medio de trámite, pero fue procesada por cohecho y defraudación a la administración pública la semana pasada. En octubre del 2019, un fallo de la Cámara Federal que estableció la falta de mérito para la ex presidenta y reconoció que no hay conexidad con los hechos investigados en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Dólar futuro

En esta causa, que está elevada a juicio, la ex presidenta también fue procesada por Bonadio. El delito que se le achaca es una decisión de política económica o monetaria: vender dólares a futuro a un precio supuestamente menor al de mercado. Bonadio acusó a Cristina de ser la jefa de una asociación ilícita. También apuntó contra el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ex presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, entre otros.

El perjuicio de 54 mil millones que el juez achacaba a CFK se generó por la devaluación que aplicó Macrì apenas asumió. Entre los beneficiados de esa maniobra estuvieron Luis Caputo y Mario Quintana. El 23 de marzo de 2017 Bonadio dispuso elevar la causa a juicio oral.

Memorandum con Irán

Se trata de un acuerdo que nunca entró en vigencia, nunca llegó a aplicarse y fue aprobado por el Congreso de la Nación. Y las alertas rojas que pesaban sobre los iraníes acusados nunca fueron dadas de baja, como se denunció. De hecho, el ex Secretario General de Interpol, Ronald Noble, negó que Argentina presionara para bajar las alertas rojas. Incluso, llego a llamar a declarar al actual presidente Alberto Fernández en medio de la campaña electoral. Bonadio pidió la prisión preventiva a Cristina Kirchner pero en diciembre de 2019, el Tribunal Oral anuló el pedido.

Los Sauces

Tanto en las causas conocidas como “Los Sauces” y “Hotesur” se trata de operaciones de alquiler de inmuebles. Operaciones que se hicieron a través del circuito bancario, facturando el alquiler al precio de mercado (tal como se desprende de los peritajes), que fue pagado con cheques o transferencias bancarias.

Ambas denuncias, que parecen gemelas, las impulsaron adversarios políticos de CFK. El juez sostuvo que los alquileres no son tales, sino coimas. Sin embargo, de su propio fallo se desprende que tras los allanamientos los inmuebles alquilados estaban en realidad habitados por inquilinos que abonaban los cánones locativos.

La denuncia se inicia luego de que en Hotesur apartasen a Bonadio. La nueva presentación cayó en manos del titular del juzgado 11. Proceso a toda la familia Kirchner y luego se declaró incompetente.

Hotesur

La presidenta fue denunciada por supuestas irregularidades administrativas en Hotesur, la empresa de los Kirchner que posee el Hotel Alto Calafate. La causa terminó en manos de Julián Ercolini. Tampoco había sobreprecio, según se desprendió de los peritajes.

La empezó Bonadio, quien fue apartado por pedido de la Defensa al hacer un peritaje sin defensores.

Subsidios a trenes y transporte público

Se trata de un doble procesamiento con prisión preventiva en una causa derivada del expediente de las fotocopias de los cuadernos de Centeno.Y cuando se estaba por caer, cobró impulso por la declaración de los tres ejecutivos arrepentidos. En casi 5 años nunca estuvo mencionada CFK. Sin embargo, el 29 de marzo dictó el procesamiento de la vicepresidenta.

Documentos históricos

También el 19 de marzo, Cristina fue procesada por Bonadio por el "ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos" a raíz del hallazgo en su casa de la localidad santacruceña de El Calafate de documentos históricos. Los documentos (un diario de San Martin y un prontuario de Yrigoyen) fueron secuestrados en agosto de 2018 en el marco de un allanamiento que se hizo en el marco de la causa de las fotocopias de los cuadernos.

A pesar del procesamiento, aún no hay pericias que demuestren que se trata de documentos históricos. En junio, la fiscal general Alejandra Mangano solicitó nuevas medidas de prueba en el marco de la causa en la que se investiga el hallazgo en la casa de la ex presidenta en el Calafate.