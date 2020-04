Moria Casán sacó su lengua karateca contra Susana Giménez por devolver a su perrita

En los últimos días Susana Giménez fue noticia por un hecho polémico que la puso en la mira: la diva devolvió a su perrita al criadero porque "la mordía mucho". Tras un torrente de críticas, Moria Casán se sumó con comentarios lapidarios. “Ay, mira tú. Pobrecita, la mordía mucho. ¿Y eso qué es, un acto de amor o de desamor?”, disparó, irónica.

En Los ángeles de la Mañana, Moria contó como es su amor por los perros tras la partida de su adorable Cristóbal, un Chihuahua que la acompañó a todos lados. “Tengo todos callejeros, yo no era muy perrera, pero como la casa es grande, siempre los tuve. Primero tuve una que se llamaba Venus, después otra Alfonsina, porque llegó en la época de Alfonsín, tenía una pitbull de raza, Luna, que se me murió y Cristóbal, que lo tengo enterrado ahí, angelito”, relató.

“Y Susana Giménez los devuelve. Dijo que lo mordía mucho…”, retrucó la panelista Andrea Taboada, a lo que Moria respondió con su lengua filosa: “Ay, mira tú. Pobrecita, la mordía mucho. ¿Y eso qué es, un acto de amor o de desamor?”. Acto siguiente, Ángel de Britto y su equipo rieron por la ocurrencia de la exvedette.

"Dice que no puede mostrar los brazos de cómo se los mordía, Moria”, insistió Andrea. Con ironía, Moria sentenció: “Pero no los debe poder mostrar por el salero, mi amor, no por la perra (risas). ¿Quién puede mostrar los brazos? Mirá, escúchame una cosa, Ángel. Hasta cuando hago así para echarme el polvo, hago así (muestra cómo se sostiene la parte inferior del brazo) y así no se me mueve nada, tengo los brazos perfectos”.