Mónica Gutiérrez habló de una posible renuncia a El Trece por el bajo rating de su programa

El cambio de aire de la periodista macrista Mónica Gutiérrez, pasó de América a El Trece, no parece estar dándole muchas satisfacciones por el momento. Frente a los rumores de un posible alejamiento de esa pantalla por el bajo rating, Gutiérrez desestimó que vaya a renunciar al programa.

“No soy una tilinga que va renunciando por la vida”, afirmó en diálogo con Diario Show sobre el mal presente de Crónicas de la tarde.

“Soy una persona muy responsable con el laburo. Hace 45 años que trabajo en radio y televisión y no voy a renunciar ni renuncio a un trabajo con el que acabo de empezar”, sumó.

De esta manera, respondió a las versiones que hicieron trascender los periodistas Martín Adaro y Adrián Pallares, quienes daban como un hecho su salida.

“Puede andar o no la cosa, pero no voy a renunciar a los tres días. Asumo la responsabilidad. No digo que el rating sea todo responsabilidad mía, soy la parte del equipo más visible que le pone el cuerpo y la cara. Funciona, funciona y sino después vemos”, explicó.