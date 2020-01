Mirtha Legrand se vengó de Antonio Gasalla con sutiles respuestas por hablar de su edad

La animadora macrista Mirtha Legrand fue a ver la obra de Antonio Gasalla y aprovechó la oportunidad para contestar a sus ataques con una picante e inesperada frase.

La 'Diva de los almuerzos' no realizó su tradicional programa de verano en El Trece, pero igual visitó Mar del Plata y aprovechó para ver distintos espectáculos y lanzar algunos de sus filosos comentarios. En este caso el apuntado fue Gasalla, que durante lo que va del verano fue protagonista de varias agresiones a la prensa y fuertes comentarios en su obra contra otras figuras, como Mirtha.

A modo de broma pesada, el actor había asegurado que Legrand tiene "más de 99 años" y que "le chupa el plasma" a su hermana, Goldie, y por eso su gemela "está como una pasa de uva. El mensaje no le cayó nada bien a Mirtha, que igual fue a ver el show y utilizó la situación a su favor.

Durante la función, Gasalla evitó hacer referencias a Mirtha, pero igual la conductora no se lo dejó pasar. Al finalizar el espectáculo empezó elogiando al actor, pero luego disparó munición gruesa. ''Sos un genio Antonio, no sé bien qué es lo que decías de mí, pero nada desagradable, hay personas que dijeron que decías tal cosa, no sé si es porque estaba presente, pero te agradezco porque estuviste muy cariñoso y cálido conmigo’’, afirmó.

Pero fue tan sutil como lacerante. ''Este teatro merece estar lleno con semejante artista que sos’’, disparó al tiempo que lanzó: ''¿Estás bien de salud?''.