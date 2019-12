Mirtha Legrand reveló detalles del noviazgo de María Eugenia Vidal y Enrique Sacco y reveló qué le dijo la ex gobernadra

La conductora Mirtha Legrand habló del romance entre María Eugenia Vidal y Enrique Sacco y reveló detalles de qué hacen la ex gobernadora y el periodista deportivo.

En el último programa del año y con un perfil político mucho más bajo, Mirtha habló de Vidal en la mesa de La noche de Mirtha aunque no fue para hacer un balance de su gestión, sino para referirse a la relación con Sacco, ex pareja de Debora Pérez Volpin.

“Tenemos que hablar de un tema que está en todos lados hoy en Argentina: el romance de María Eugenia Vidal”, abrió el tema Legrand para luego afirmar: “Yo debo confesar que no me di cuenta. No me di cuenta y yo soy observadora, miro la mesa. Parece que al salir intercambiaron teléfonos en ese momento”.

Y detalló: “Están viajando a Europa ahora. Me mandó María Eugenia un mensaje de WhatsApp dándome las gracias. Me puso ‘gracias, Mirtha’”.