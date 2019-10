Mauricio Macri se equivocó y calificó como "angustiador" el mal presente económico

En medio de la campaña electoral, el presidente, Mauricio Macri, cometió otro error en su forma de expresarse al considerar "angustiador" el mal presente económico. Además, atribuyó enojo a quienes votaron ala candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, en las últimas PASO.

El mandatario aseguró que el país está "mejor parado" y adelantó habrá crecimiento después de las elecciones del 27 de octubre, al indicar que entendió la situación de la gente por "el malestar, no llegar a fin de mes, recortar, pagar con la tarjeta y no llegar". Fue esto último lo que calificó como "angustiador".

"Te puede enojar tanto que votás a un candidato que no te gusta, volviendo a un pasado que no querés", señaló Macri durante una entrevista que brindó a Radio Bahía Blanca. El mandatario afirmó que tras las PASO, se tomaron "medidas para aliviar" y que "ahora viene algo distinto porque todo lo hecho no fue en vano".

En tanto, subrayó que "hace falta un acuerdo más amplio para que el presupuesto nacional deje de ser un botín político", e indicó: "Tenemos que sentarnos para definir prioridades para que el presupuesto alcance".