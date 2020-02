El marcador lateral Mauricio Isla develó que el vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme, se comunicó varias veces con el para lograr su pase al 'Xeneize', pero él lo rechazó.

El chileno juega en el Fenerbahce de Turquía y al parecer se encuentra muy cómodo en el club, ya que prefirió continuar allí pese al llamado de Román. ""Me llamó él directamente por teléfono. Imaginate que me sonó el teléfono y me dice: 'Hola, soy Román'. Cuando pregunté qué Román, me contestó: 'Sí, Riquelme'. Hablamos un rato hasta que me preguntó si me gustaría jugar allí, a lo que le contesté: '¿A quién no le gustaría jugar en Boca?'", contó el futbolista.

Isla destacó la intención de Riquelme para conseguir su fichaje pero prefirió decirle que quería cumplir su contrato. "Estamos peleando cosas importantes y viviendo un buen momento. Le agradecí, pero además le expliqué que sería difícil que Fenerbahce me deje salir y además, no me gusta irme en enero en medio de la temporada. Quiero cumplir mi contrato", afirmó en declaraciones al Canal del Fútbol de Chile.

Sin embargo, la puerta sigue abierta hacia el futuro: "No lo descarto a futuro, pero hoy estoy 100 por ciento concentrado en Fenerbahce", cerró.