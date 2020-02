"El Rafa Di Zeo, ¿cómo estás? ¿Estás yendo a la cancha últimamente?". Pocas palabras y mucha indignación con la presentación de Fernando Niembro antes de dialogar con uno de los barrabravas más conocidos del fútbol argentino. De hecho, este hecho fue condenado por las redes sociales. La charla se dio en un tono muy ameno y el periodista, quien volvió a Radio Rivadavia para conducir 'La Oral Deportiva', encabezó un papelón.

"No puedo entrar, me quedo en las adyacencias. Me habían dado una licencia pero está vencida", enfatizó Di Zeo, quien fue consultado por Niembro sobre la razón por la cual no puede asistir a la cancha. Sí, tan insólito como real. "Tus abogados están trabajando para ver si te habilitan a entrar a la cancha", replicó el periodista macrista.

"Yo te di mi parecer sobre el flagelo de Argentina y el fútbol, en algún momento vos presentaste un proyecto. Vos que entendés el germen, ¿cómo se plantea esta situación?", preguntó insólitamente el conductor, como si estuviese dialogando con uno de los ganadores del Premio Nobel de la paz. "Si alguien entiende de este tema porque ha sido protagonista es Rafa Di Zeo", remató Niembro.