Matías Almeyda se fue al descenso con River y ahora no le cierra las puertas a Boca para llegar como DT

El ex jugador y DT de River aseguró que no volverá al 'Millonario' y dejó una puerta abierta ante una eventual oferta de Boca. ¿Entrenaría al 'Xeneize? "No sé", fue su respuesta. Mirá el video.