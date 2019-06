Martín Fierro: emotivo pedido de Carla Peterson por la legalización del aborto

La actriz Carla Peterson subió al escenario del Hotel Hilton para recibir el premio a Mejor actriz protagónica de ficción diaria por su papel en “100 días para enamorarse” y aprovechó ese lugar para pedir por la legalización del aborto.

Inspirada por esta ficción de Underground, que "aprovechó el poder de la televisión para hablar de cosas y ponerse en lugares de otras personas", la actriz sacó el pañuelo verde que simboliza esa lucha y pidió por la legalización del aborto. Peterson también perteneceal colectivo “Actrices Argentinas” a las cuales les agradeció “por su trabajo colectivo”.

Emocionada expresó: "Saco el pañuelo para hablar de algo que sólo a las mujeres nos pone en peligro y es una realidad aunque no nos guste. No me gusta hablar del aborto, ninguna mujer quiere atravesarlo, pero es una realidad. Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo", exclamó.

Su discurso fue tan potente, y ya venía marcado por sus emotivas palabras de admiración y amor por su compañera Nancy Dupláa, que hizo llorar a varias colegas, como Julieta Nair Calvo.

"100 días fue un ejemplo porque supo ponerse en lugares de otras personas e hizo que la gente saliera a la calle y pudiera hablar en su casa de un monton de cosas", sostuvo.