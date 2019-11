Martín Arévalo contó una reunión de Daniel Angelici por Boca, Rial lo cruzó y se chicanearon

En medio de la discusión sobre la ampliación del Mundial de Clubes 2021, el periodista Jorge Rial cruzó al panelista Martín Arévalo por la participación de Daniel Angelici en las reuniones de la FIFA.

Desde comienzos de semana, el futuro del Mundial de Clubes 2021 se instaló como tema de debate en el ámbito futbolero. El cambio de formato que se analiza plantea una ampliación de equipos y hasta la polémica participación de invitados.

Pobre Boca. Mendigando lo que no le corresponde. https://t.co/SnMdZmKovb — JORGE RIAL (@rialjorge) November 13, 2019

Ese último punto fue el que más críticas despertó y para colmo la presencia de Daniel Angelici en las reuniones que la FIFA organizó con los clubes más importantes del mundo generó suspicacias en torno a un comodín para que el 'Xeneize' no se pierda la edición aunque no gane torneos internacionales.

En ese contexto, Arévalo informó la noticia del viaje de Angelici a Europa para reunirse con el presidente de la máxima organización del fútbol, Gianni Infantino, y reveló que "Boca discutirá metodo de presencia".

Jaaaaaaa. Invitación a charlar. Seeeeeeeee https://t.co/rsxHJcZgCb — JORGE RIAL (@rialjorge) November 13, 2019

De ese mensaje se hizo eco Rial, reconocido hincha de River, quien disparó: "Pobre Boca. Mendigando lo que no le corresponde".

"Jorge, es una invitación a charlar. No quiere decir nada. También estará Donofrio, Florentino Pérez... Tranquilo, no abras paraguas que no llueve", le retrucó Arévalo. Y Rial lo liquidó: "Jaaaaaaa. Invitación a charlar. Seeeeeeeee".