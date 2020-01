Mario Massaccesi opinó del romance entre María Eugenia Vidal y Quique Sacco

La relación que comenzaron públicamente la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal con el periodista Quique Sacco tuvo repercusiones en muchos de sus colegas, tanto de la política como en los medios. El último en opinar fue el excompañero de Débora Pérez Volpin, Mario Massaccesi.

“Me parece bárbaro. La muerte de la gente que amamos no significa que nos tenga que paralizar de por vida. Yo no creo que Débora, con lo hermosa, divina y generosa que era, le esté diciendo 'quedate sentado en un rincón y llorá el resto de tu vida", expresó el conductor, en diálogo con El Show del Espectáculo por AM 1300, La Salada.

El periodista remarcó que no lo conoce mucho a Sacco pero que han "intercambiado (charlas) por el tema del juicio. Además recalcó que la actitud de hablar previamente en privado con la familia le "pareció un gesto maravilloso".

"Es un pibe joven que tiene resto. Renovar el amor no implica borrar el pasado. Si a él le gusta María Eugenia...”, añadió el icónico periodista.

Además, Mario recordó a Pérez Volpin a poco de cumplirse dos años de su fallecimiento: “Era una piba canchera, copada, con una cabeza abierta, divertida, solidaria, amorosa… Yo todavía tengo un mensaje guardado que me mandó un mes y medio antes de que la mataran en donde me decía que quería que tomemos un café porque quería hablar de unas cosas que podríamos hacer”.

La exgobernadora y Sacco fueron vistos públicamente por primera vez en un restaurante de San Telmo y, luego, partieron para unas vacaciones juntos en Francia y en Punta del Este.