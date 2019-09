Marina Calabró reveló cómo está la salud de Lanata y si le darán el alta

Luego de que el periodista oficialista Jorge Lanata faltara a su programa de Periodismo Para Todos del domingo por un cuadro de hipertensión, El Trece llevó a una cronista de Los Ángeles de la Mañana a averiguar a Radio Mitre sobre su estado de salud.

La notera le consultó a la salida de la emisora a Marina Calabró, compañera del periodista, sobre qué había ocurrido y si existían buenas noticias: "Ayer nos preocupábamos, desde la semana se barajaba la posibilidad de que no hiciera el programa. Andrea, que es la productora general, contó que estaba bien, que había entrado con 20 de presión pero se la bajó en seguida a 16 en Favaloro. Lo adoramos todos, así que respiramos un poco".Asimismo, explicó dos accidentes domésticos que tuvo el periodista días atrás. "El vino el lunes a la radio y ya el martes no. Pero el lunes ya estaba dolorido por el brazo golpeado. Por eso las dudas de que pudiera o no hacer el programa", señaló.

Respecto al alta, contó que Lanata quedará en observación y todavía no hay fecha de alta.