Marcha del "Sí, se puede": Mauricio Macri atacó a la oposición y dijo que "ya empezaron a perseguir periodistas"

El presidente Mauricio Macri arremetió contra Alberto Fernández en la marcha del "Sí, se puede" en la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, con el objetivo de poder revertir la derrota que sufrió en las PASO, y apuntó contra una supuesta persecución del Frente de Todos a los periodistas.

"Como creen, de todas estas libertades, la que más importante de las que tenemos que defender es la libertad de expresarnos. Y como ya se creen equivocadamente que ganaron ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir", expresó el mandatario, ante los gritos de repudio de sus militantes.

Y amplió: "Y esa no es la Argentina que queremos. No cambian más, lamentablemente no cambian más. Son así".

En Reconquista se llevará a cabo un acto al mediodía en la Plaza 25 de Mayo, mientras que a las 19:00 se trasladará a Sáenz Peña para liderar la manifestación en favor del oficialismo nacional en la Plaza San Martín.

Macri, en sus recorridos por el interior, es acompañado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.