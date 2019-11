Gallardo habló y descartó definir su futuro en River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, rechazó hablar de su continuidad en el 'Millonario' y sostuvo que lo definirá "cuando lo tenga que definir, con tranquilidad".

Luego de la expectativa mediática generada entorno a la conferencia previa al partido frente a Newell's, el 'Muñeco' fue contundente y apuntó: "Yo no vine a hacer ningún anuncio, si esa era la expectativa. Es una habitual conferencia de prensa. No cambia absolutamente nada. No tengo nada para anunciar. Lo definiré cuando lo tenga que definir, con tranquilidad. Un resultado no cambia mi pensamiento".

El DT utilizó el espacio para "agradecer" a los hinchas de River que viajaron hasta Lima y a los que recibieron al plantel tras la derrota frente a Flamengo. "No sucede habitualmente en nuestro fútbol, donde si ganás sos héroe y si perdés sos villano. Acá la gente acompañó", apuntó.

En cuanto al equipo y sus próximos compromisos, el entrenador resaltó que hay que "asimilar la derrota y sanar con mayor temple". Sobre esto, enfatizó: "Rápidamente tenemos que cambiar el chip. Eso nos tiene que tener enfocados".

Y valoró la actitud del plantel: "Mi equipo es un equipo campeón, que se comporta con valores en la victoria y en la derrota. Con humildad y respeto y eso es consecuencia de todo lo que construimos estos años. Nos ha tocado ganar mucho y cuando nos toca perder no tenemos que cambiar nada". Y recalcó: "Cuando ganamos, sentimos orgullo, cuando perdemos también tenemos que sentirlo, venimos ganando mucho, hay que entender que la derrota es parte de esto".

Sobre el resultado final de la definición de la Copa Libertadores, el 'Muñeco' analizó: “Hicimos el partido que queríamos hacer pero nos faltó esos diez minutos y esos errores finales que nos dejó con las manos vacías. No hay reproches para hacer, hay orgullo”.