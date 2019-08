Manuela Castañeira: "Podemos quebrar el piso del 1,5%"

El Nuevo MAS cierra su campaña presidencial a las 17:30 horas con una caravana desde la intersección de Callao y Corrientes hacia el Obelisco, la cual contará con la participación de Manuela Castañeira, precandidata a presidenta por el Nuevo MAS.

Frente a esto, Manuela Castañeira declaró: "Este jueves a las 17:30 vamos a cerrar nuestra campaña hacia las PASO con una gran caravana en dirección al Obelisco. Estamos muy felices de esta gran campaña anticapitalista que se abrió paso y logró instalarse en la discusión nacional. En nuestras recorridas por el país percibimos que la hiperpolarización de la que se habla entre Macri y Fernández no es real.

LEA MÁS El mal momento de Macri en La Rural por una protesta de Greenpeace

Y agregó: "En amplios sectores de la sociedad hay mucho interés por lo que tenemos para decir desde la izquierda. Los trabajadores nos han expresado que no quieren ninguna contrarreforma laboral y previsional, no quieren conformarse con lo menos malo. Hay mucho entusiasmo en nuestras propuestas anticapitalistas, feministas y socialistas para que la crisis no la paguen las y los trabajadores. También hay mucho reconocimiento a nuestra pelea incondicional por la legalización del aborto frente al intento de las otras listas de ocultar este reclamo. Pedimos que nos acompañen con su voto en las PASO para que la única mujer precandidata a Presidenta no se quede afuera del debate presidencial".

Además estarán presentes Miguel Ángel Forte, precandidato a Jefe de Gobierno de CABA, Martín González Bayón, precandidato a Gobernador de Buenos Aires, Marina Hidalgo Robles, precandidata a Diputada Nacional por CABA, y Héctor "Chino" Heberling, precandidato a Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, y los precandidatos a Intendentes de más de 40 municipios bonaerenses, entre otros candidatos y candidatas.