Manuela Castañeira: “Del Caño me clavó el visto”

La precandidata a presidenta por el Nuevo MAS, Manuel Castañeira, confesó que "a Luis Zamora y Nicolás Del Caño les propusimos hacer un frente e ir a internas”, y explicó que "Zamora nos dijo que no porque venía solo si todos venían” y “Del Caño me clavó el visto. Ni me contestó”.

”Entiendo que no me contestó porque hubo una mezquindad de fondo”, afirmó. “Me parece que fue un toque machista. Nosotros opinábamos que la izquierda tenía que tener alguna representación de una mujer”, analizó la precandidata a presidenta, en diálogo con Métodos Poco Claros, que conduce Ezequiel Orlando los viernes de 19 a 21 por FM La Patriada.

Además, sostuvo que el discurso de Larreta contra los sindicalistas “trata de construir un discurso en el cual los trabajadores pierdan derechos". "Hay una burocracia sindical peronista que es patotera y quieren hacer pasar como que todos los trabajadores están representados por ella", detalló.

Al ser consultada por el proyecto de ley por el aborto, Castañeira consideró que "este Congreso ya le dijo que no al aborto y el Congreso anterior le dijo que no al debate. Es una decisión política". "Perdimos en el Senado el año pasado, pero ganamos como sociedad", observó.

Con respecto al movimiento de mujeres y el caso del cantante de El Otro Yo, la dirigente opinó que "en otro momento, la condena a Cristian Aldana no se hubiese conseguido. “Cuando se obtienen conquistas por la presión social, se logran estos progresos", amplió.