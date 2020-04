Manu Ginóbili habló del coronavirus y su miedo a la “rebeldía del proletariado"

El ex jugador de básquet Emanuel Ginóbili afirmó que tiene "miedo a la rebeldía del proletariado" y sostuvo que en Estados Unidos "hay un 25% de chicos que no saben si van a comer".

La leyenda de los San Antonio Spurs y la Selección Argentina participó de un podcast con su ex compañero Nicolás Laprovittola en el que habló de su "desintoxicación" del básquet y también de la crisis que atraviesa el mundo por el avance del coronavirus. “Tengo miedo a la rebeldía del proletariado cuando no tenga para comer. No sé qué es lo que pueda llegar a pasar, porque hay un 25% de chicos que no saben si van a comer la próxima comida", apuntó.

En esa línea, advirtió: "En Estados Unidos existen estos problemas, y ahora se sumarán más de 7 millones de desocupados. la verdad es que no sé qué es lo que pueda llegar a pasar, por más que Donald (Trump) le esté dando a la maquinita para solucionarlo”.

El ex basquetbolista también mostró preocupación por sus padres, quienes viven en Bahía Blanca, y que "están en el área más vulnerable por la edad que tienen".

Sobre su relación con el básquet tras el retiro, el campeón olímpico comentó que está en un "período de desintoxicación a tener que responder a las presiones y responsabilidades". "Desde el momento en que decidí colgar las zapatillas, bajé 17 cambios. Empecé a disfrutar de otras cosas de la vida, como ayudar a mis hijos en el colegio, pasar el verano en la Argentina o comer lo que se me ocurra", detalló.

En esa línea, el argentino señaló que no extraña "para nada esa contaminación”. “Prefiero jugar al tejo, al tenis o comer una picada, antes de volver a jugar al básquet. No toco una pelota hace un año y medio; y estoy destruido físicamente. Creo que si me invitan para jugar un picadito, alguna metería y algún pase inesperado también daría, pero no podría volver a la NBA”, aseguró.