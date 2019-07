Malena Galmarini: “Que la gobernadora Vidal diga donde están las pastillas y la cocaína”

Malena Galmarini criticó las políticas de la Gobernadora Vidal y destacó que "quemar kilos de marihuana no es combatir el narcotráfico, yo le preguntó a la Gobernadora dónde están las pastillas y las otras drogas"; del mismo modo, insistió en que "el narcotráfico se le fue de las manos a la gobernadora. Tiene que decirlo: "se me fue de las manos" y profundizó: "Yo me pregunto dónde están las pastillas en la provincia de Buenos Aires, ¿dónde está la cocaína? ¿Por qué solo caen con marihuana?". "Dicen que hay 90 mil policías en Buenos Aires, cuántos están luchando contra el narcotráfico. Esto no es solo un problema de la Gobernadora, es también de Patricia Bullrich", criticó.

En declaraciones al programa “Navarro 2019” por El Destape Radio, la dirigente del Frente Renovador aseguró que "logramos un acuerdo programático en el frente, quedan diferencias que habrá que hablar" y puntualizó que "necesitamos un aluvión de votos para que no haya problemas con Smartmatic".

"Frente a su maquinaria nosotros tenemos un estilo más llano, pero es otra estrategia", aseguró Galmarini con eje en la campaña política. Y planteó que "tenemos el orgullo de decir que la ley de paridad se cumplió en las listas, pero desde el Ojo Paritario le estamos diciendo a todos los partidos que estamos mirando". "Mientras las mujeres sigamos siendo ciudadanas de segunda, las problemáticas que nos preocupan y ocupan seguirán siendo de segunda", aseveró.

Por otra parte, y con la perspectiva nuevamente puesta en Vidal, Galmarini advirtió que "la Gobernadora creyó que con buenas intenciones le alcazaba y hoy se dan cuenta de que no es así. El marketing intenta tapar y no se puede tapar el sol con la mano" e indicó que "ahora se pone nerviosa porque no le va bien. No alcanza con el marketing". En ese sentido, volvió a marcar su contrapunto: "A mí me preocupa el marketing porque tapa los problemas reales".