Luis Novaresio contó el día que le tiró un zapatazo a un periodista al aire

Luis Novaresio suele mantener un perfil calmo delante de cámaras. Pero no siempre fue así. En una entrevista que le hizo el programa de Pamela David, el conductor de América y La Red recordó una situación en la que le tiró un zapato a un compañero de trabajo.

El hecho ocurrió hace varios años, cuando hacía televisión en su Rosario natal. La víctima: Carlos Bermejo. El motivo: hablar mucho mientras Novaresio hacía un editorial en cámara.

"No paraba de hablar, me saqué el zapato y se lo revolee por la cabeza. Bermejo, enojado, me lo devuelve. El zapato vino derecho a la copa, que estalló en la mano y me dieron seis puntos", contó el periodista.