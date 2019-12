Luis Juez reconoció que Mauricio Macri lo designó embajador "sabiendo que no tenía cualidades"

El diputado electo por Córdoba, Luis Juez, confesó en un programa de televisión que Mauricio Macri lo mandó a Ecuador pese a que no estaba calificado para ser embajador. La declaración ocurrió en Nada Personal, por Canal Nueve, frente a Gabriela Michetti. Allí, el ex diplomático contó: "Dijimos que teníamos el mejor equipo y había gente que no había ni jugado al futbol con un globo".

Y agregó: "Se lo dije al presidente, cuando me mandó a Ecuador, sabiendo que no tenía cualidades para ser embajador, pero la idea era que tampoco estuviera en Córdoba perjudicando (sic)".

Ante es declaración la cara de la vicepresidenta pasó de seriedad pura a una sonrisa, mientras Juez se excusaba: "No tuve declaraciones desafortunadas y mantengo una relación maravillosa con el actual presidente (Lenín Moreno)".