Una protagonista esencial de La Casa de Papel, éxito que se emite por Netflix, aseguró en sus redes sociales que ha contraído coronavirus. Sin embargo, se recupera de forma positiva e invita a sus seguidores a tomar consciencia y confeccionarse barbijos caseros. Ella es Itziar Ituño, más conocida como 'Lisboa'.

El pasado 18 de marzo, la actriz aseguró: "Desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. És coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más debil. Ésto no es tontería, ser conscientes, no lo tomeis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego".

Luego de algunas semanas, 'Lisboa' se fotografió con un barbijo casero e invitó a sus seguidores a realizar esta práctica: "Ésta mascarilla no protege el 100% pero es la única que tengo. No hay mascarillas para tod@s y ahora son imprescindibles. Ponte la tuya! Que no tienes? Háztela. O es que no tienes imaginación?".

Desde su confirmación hasta la fecha, Iztiar Ituño se recupera favorablemente y se muestra muy activa en las redes sociales. En España, las cifras son atroces: 20.043 fallecidos, 191.726 contagiados y 74.662 recuperados.