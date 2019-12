Ley 7722: el gobernador de Mendoza insultó a un ambientalista y lo mandó a la "c... de su hermana"

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, tuvo un exabrupto contra el científico y ambientalista Esteban Servat horas antes de que se realicen y aprueben en esa provincia las reformas a la ley 7722, las cuales habilitan la actividad minera con el uso de sustancias químicas como ácido sulfúrico y cianuro.

Servat se comunicó al teléfono celular personal de Suárez y lo acusó de ser "uno de los criminales ambientales más grandes de la historia argentina", por lo que el mandatario le respondió: "Andá a la c... de tu hermana".. La llamada telefónica fue atendida por una secretaria de Suárez, a quien alcanzó a decirle Servat que lo llamaba desde la Embajada de Alemania.

La comunicación se cortó, y sólo logró restablecerse cuando el científico le envió un mensaje escrito en el que le decía que tenía que hablar de manera urgente con el mandatario mendocino por un asunto de un grupo inversores. Fue ahí que se produjo la comunicación y se dio el siguiente diálogo, según informó el diario El Puntal de Río Cuarto:

Servat: -Hola, ¿gobernador Suarez?.

Suárez: -Sí, él habla.

Servat: -¿Cómo le va? ¿me escucha? Lo estoy llamando desde Alemania. ¿Me escucha bien?.

Suárez: -Si, ahí te escucho bien.

Servat: -¿Cómo está la situación ahí en Mendoza con el tema de la (ley) 7722? Veo que hay mucha molestia social ahí.

Suárez: -No, no. Está controlado va a salir hoy día la aprobación de la ley. ¿Con quién hablo?.

Servat: -¿Está garantizado entonces, no va a haber problemas con eso?.

Suárez: -¿Con quién estoy hablando?.

Servat: -Le está hablando Esteban Servat y le quiero avisar que usted va a ser considerado uno de los criminales ambientales más grandes de la historia argentina.

Suárez: -Muchas gracias.

Servat: -Bueno, lo va a recordar el pueblo y nos vamos a asegurar de que la historia lo juzgue y la patria se lo demande.

Suárez: -Andá a la c... de tu hermana.

Servat es biólogo, magister en biotecnología y creador de la organización EcoLeaks. El científico se radicó en Mendoza después de vivir 10 años en Silicon Valley y estuvo dedicado a proyectos de cuidado del medio ambiente hasta que en marzo de este año tuvo que exiliarse en Berlín, Alemania por las amenazas que sufrió producto de su lucha contra el fracking.

En declaraciones a NA, Servat explicó que el fracking "es un técnica de extracción que se produce cuando se agota el petróleo en el mundo y en momentos en que es necesario impulsar energías renovables para evitar el desastree climático que se avecina".

"Es una técnica autodestructiva para extraer petróleo y gas desde yacimientos no convencionales, o sea reservas que están situadas a grandes profundidades y que se encuentran en la roca madre a unos 3.000 metros de profundidad", indicó. Además, agregó: "Se hacen perforaciones a grandes distancias, con 30 millones de litros de agua por pozo y un coste altamente tóxico de más de 600 químicos tóxicos, abortivos, que genera deformaciones en fetos y enfermedades raras que son desconocidas para la medicina".

Detalló que "con esos químicos disuelven la roca madre para liberar burbujas de gas y petróleo que estén en ella" y precisó que es una técnica que está "prohibida en los países más desarrollados del mundo, porque hay graves consecuencias para personas, para el agua, el aire, el suelo y el medioambiente general". "El fracking causa sismos y fue prohibido por eso mismo los químicos que usa en el agua son altamante irrecuperables y el agua mientras siga allí continúa trabajando, disolviendo rocas y contaminando acuíferos", recordó.