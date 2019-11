Leandro Santoro cruzó a periodistas oficialistas: "No jodan con eso eh"

Alberto Fernández todavía no asumió y ya recibe las críticas de aquellos periodistas oficialistas que tanto retrasaron sus críticas a Mauricio Macri. En ese ámbito, el diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Leandro Santoro cruzó al conductor Maximiliano Montenegro y a sus panelistas para dejar en claro la herencia que deja Cambiemos.



“A las restricciones monetarias hay que sumarle otra restricción que es la restricción social. Miren Chile, no jodan eh. Yo lo hago por una cuestión ética, yo no estoy en la política para bajar jubilaciones, para eso me voy a mi casa”, apuntó Santoro, en el piso de A24.

Y continuó, contundente: “¿Ustedes son conscientes del país que deja Macri? Porque hablan con una liviandad. ¿Son conscientes del país que deja Macri? ¿Cómo está la gente que está mirando del otro lado del televisor?”.

"Lo que pasa que también es contradictorio decir `terminemos con la pobreza´ y ´bajemos el gasto´. Porque cuando decís bajemos el gasto hablas de seguridad social. Ojo, que cuando dicen esto de bajemos el gasto, después se ponen hipócritas horrorizándose por la pobreza", advirtió.