Luego de recibir el alta, Marcelo Gallardo hizo una sorprendente revelación frente a la prensa que se encontraba presente. Es que al salir del sanatorio Los Arcos, el 'Muñeco' confirmó lo que se preveía: tiene ganas de dirigir a River este domingo y estará al frente de los entrenamientos del día sábado.

"​No tengo ninguna contraindicación que demuestre lo contrario, tengo un reposo activo. Tengo el día de hoy y mañana para ver cómo evoluciono, por eso me dieron el alta", enfatizó Gallardo, y agregó: "Si este sábado me siento bien, dirigiré el entrenamiento y viajaré a Santa Fe".

YA ESTÁ TODO BIEN 🙌 Así salió Marcelo Gallardo de la clínica donde fue operado

📌 Quiero agradecerle a la gente que me mandó mensajes y estuvo pendiente estos días.

📌 Si mañana me siento bien, dirigiré el entrenamiento y si estoy bien el domingo viajaré a Santa Fe. pic.twitter.com/3a3N6Hypyx — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 7, 2020

Manifestando que se encuentra en condiciones para retomar sus tareas como DT, el 'Muñeco' reiteró: "No puedo hacer actividad física porque no está indicado, pero puedo andar tranquilo porque tengo el alta. Quiero agradecerle a toda la gente que me mandó mensajes y estuvo pendiente todos estos días. No pude responder estos mensaje, pero desde acá aprovecho para darle las gracias".