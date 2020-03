Lamió un inodoro por un reto viral y tiene coronavirus

Un joven de 21 años fue internado y dio positivo en la prueba de coronavirus. Dos días antes había compartido en sus redes sociales un video suyo, en el que se lo ve lamiendo un inodoro como parte de un reto viral.

El hecho tuvo lugar en California, Estados Unidos, donde un influencer llamado "Larz" compartió en Tik Tok imágenes suyas pasando la lengua varias veces por un inodoro de uso público y riéndose de las medidas de seguridad para evitar el contagio del virus.

48 horas después, volvió a subir una grabación en la que contó que debió ingresar al hospital donde, tras exámenes médicos, le confirmaron el contagio del Covid-19.

Luego de hacerse conocida la historia, miles de usuarios condenaron su accionar y Twitter suspendió su cuenta @GayShawnMendes. Sin embargo, varias capturas de pantalla fueron después compartidas para generar conciencia sobre la importancia del cumplimiento de las normas de higiene para frenar la proliferación de la pandemia.

Este desafío se volvió viral la semana pasada cuando se le ocurrió a la usuaria Ava Louise, quien lo lanzó al lamer el asiento de baño de uso común en un avión.

GAYSHAWNMENDES is now in hospital for having corona virus. lmaoo pic.twitter.com/sbL4KcKfzl

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he's now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs