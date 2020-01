La TV Pública y Radio Nacional buscan tentar a Jorge Rial

Jorge Rial disfruta de sus vacaciones para descansar y preparar lo que será un 2020 con nuevos proyectos. Si bien todo apuntaba a que América seguiría siendo su casa, apareció una nueva oferta que busca tentarlo para que se sume a un nuevo canal.

Si bien continuará en América, como hace más de 20 años, la TV Pública y Radio Nacional quieren sumar al popular conductor, según informó Ángel de Brito en su cuenta oficial de Twitter.

Le ofrecieron (informalmente) a Jorge Rial, sumarse a la programación de Radio Nacional y de la Tv Pública. Habría permiso de América, pero el conductor está de vacaciones hasta marzo. pic.twitter.com/epcAXzBXRQ — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 14, 2020

Hace unos días, el propio Rial pareció dar una serie de pistas respecto a su futuro laboral. En un ping-pong de preguntas y respuestas con sus seguidores, fue consultado por su continuidad en Intrusos y respondió que seguirá "dos años más, seguro".

Sin embargo, en otra de las preguntas fue indagado por proyectos a futuro y deslizó: "Pensé que no volvía pero me convencieron. Ampliaremos. Me llego una buena propuesta laboral". Habrá que esperar como progresan en los próximos días las negociaciones.