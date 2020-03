La provincia de Buenos Aires ratificó la atención gratuita y "sin restricciones" en los hospitales públicos

El ministerio de Salud de Buenos Aires ratificó que los hospitales públicos de toda la provincia seguirán atendiendo a sus pacientes de forma gratuita y “sin restricciones” y corrigió oficialmente el anuncio del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, que había prometido en su discurso de apertura de sesiones ante el Concejo Deliberante “cobrar” las consultas y prestaciones brindadas a vecinos de otros municipios. Tras la desmentida oficial, el jefe comunal también se desdijo, a través de un mensaje subido a las redes sociales, en el que aseguró que durante las charlas que mantuvo con el ministro Daniel Gollán “no se habló de canon” ni “de dinero”, como había dicho en un primer momento.

“La existencia de posibles descompensaciones en las prestaciones de salud entre municipios y diferentes subsectores del sistema debe resolverse en el ámbito de las regiones sanitarias, buscando soluciones conjuntas, solidarias y equitativas, sin afectar el derecho a la salud de los 17 millones de bonaerenses”, informa el comunicado que distribuyó el ministerio pocas horas después de que tomaran estado público los anuncios de Britos. “Seguiremos trabajando con todos los municipios en procura de respuestas que impliquen mayor integración y sustentabilidad al sistema, quitando obstáculos y barreras porque, además, nuestras Constituciones nacional y provincial así lo exigen”, concluye el texto.

El intendente chivilcoyano había asegurado que la decisión de cobrar el uso de la salud pública a bonaerenses de municipios vecinos había sido consensuado con el ministro Gollán en una reunión que mantuvieron a comienzos de esta semana. La reunión existió pero lo que se habló fue muy distinto a los anuncios que hizo Britos. Se trató la implementación de una “red sanitaria provincial” para articular el servicio de salud a través de un mapa de regiones sanitarias que permitan “optimizar recursos e infraestructura”. El comunicado agrega que el objetivo de la nueva red es que se amplíe derechos sin que “de ninguna manera se restrinja el acceso a la salud de ciudadanos y ciudadanas”.

El propio Britos tuvo que reconocer que su entusiasmo por “cobrar las prestaciones que se le realicen a los vecinos de otras localidades” para “cuidar así los fondos de los chivilcoyanos” (así lo informó la cuenta oficial de twitter del Municipio) fue, por lo menos, exagerado, y que es mentira que los hospitales públicos “dejarán de atender” a los bonaerenses que no residan en esa ciudad si “en los próximos días” otros intendentes no firman un convenio para “abonar el gasto”, como había prometido en su discurso de comienzo de año, tal como quedó registrado en el video al que tuvo acceso de forma exclusiva El Destape. Con Gollán “no se habló de dinero, sólo de brindar soluciones”, reconoció.

“Hablamos de realizar una reunión regional para resolver situaciones de pacientes de otros municipios que concurren a Chivilcoy por temas programados no urgentes. No se habló de Canon --escribió Britos--. Trabajaremos en conjunto, como acordamos en una extensa y cordial reunión, para brindarle a todos los habitantes de Chivilcoy en mi caso, y de la provincia en el caso del Ministro Gollán, el acceso a la salud pública”. Sin embargo, finalmente dejó abierta la puerta a la posibilidad de firmar “convenios entre municipios” aunque aclaró que en ellos no participa el gobierno provincial y sobre los que no “corresponde atribuir responsabilidad ni autorización al Sr. Ministro”.