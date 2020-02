La peor presentación: el mal momento de Romina Manguel en América con un conductor que no sabía su profesión

Cuando un invitado es llevado a un programa, se espera que los conductores sepan mínimamente quién es y a qué se dedica. No fue lo que hizo Agustín Neglia en Modo Noche (América TV) con Romina Manguel. No solo la querían hacer bailar, cuando la periodista no quería, sino que se equivocó al presentarla como "periodista de espectáculos" cuando en realidad se dedica al rubro político-judicial.

''Ella es periodista y a fuerza de talento supo ir ganándose un lugar en Animales Sueltos’’; arrancó Neglia. Hasta ahí, poco sobre la trayectoria de la reconocida periodista. Pero, luego, Neglia la pifió más cuando la llamó "periodista de espectáculos".

''Periodista de qué?’’; preguntó Mangel horrorizada. Neglia se disculpó y se corrigió: ''Parodista con todas las letras’’.

La periodista también fue noticia en ese programa porque destacó que tendría sexo con Axel Kicillof y enfatizó en que "tiene rock", durante un programa televisivo junto a Jay Mamón.

Al ser consultada sobre si tendría una noche de pasión con Santiago Cafiero, Durán Barba o Axel, la panelista de Animales Sueltos optó por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.