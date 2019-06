La lisérgica defensa de Carrió a Pîchetto hizo estallar las redes con memes

Explotaron los memes en las redes sociales luego de que la diputada nacional Elisa Carrió apoyara la decisión del presidente, Mauricio Macri, de nombrar como compañero de fórmula para las elecciones 2019 al senador peronista Miguel Ángel Pichetto.

Con imágenes a la diputada le reprocharon haber defenestrado al peronismo y a Pichetto para ahora apoyar la fórmula.

No pude evitarlo. Perdón. pic.twitter.com/b33CQZUQvu

No entiendo por que la diputada le sacó los ojos a la republiquita. Parece un personaje de "Five nights at Freddy's". pic.twitter.com/ovH07XiSkq