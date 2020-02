La insólita justificación de Hernán Lombardi por despidos en Télam

El ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Publicos, Hernan Lombardi, defendió los despidos en la agencia estatal Télam y sostuvo que en Radio Nacional y la TV Pública hubo "finalización de contratos". El ex funcionario macrista culpó al kirchnerismo por generar trabajo en la agencia estatal y preguntó a los periodistas: "¿cuánto hace que no leen un cable?".

"Sobre Télam, quiero decir que las agencias de noticias en el mundo han tenido una gran transformación que ha llevado a todas a reformurlarse. Muchas han dejado de existír como en Argentina que desapareció DyN. La gente se informa por internet. Yo les preguntaría con toda sinceridad intelectual a los que están en la mesa, ¿cuánto hace que no leen un cable?", preguntó Lombardi.

"En Télam se había pasado de 400 empleados en el 2000 a 970 cuando asumió el gobierno de Cambiemos. Entonces lo que nosotros hicimos fue llevarlo a un gasto lógico y compatible de los que es. ¿Por qué pasaste en 12 años de 400 a 970 empleados cuando la mayoría de las agencias se estaban reduciendo? Es por una razón política", afirmó Lombardi en Futurock.

Lombardi afirmó que los funcionarios nombrados durante su gestión en un cargo político abandonaron sus cargos tras el 10 de diciembre, sin embargo la conductora del programa Florencia Halfon le reprochó que en Canal Encuentro y en Canal 7 hay autoridades que se negaron a renunciar y que nuevos funcionarios no pueden asumir por esta situación. "Las autoridades políticas tienen que retirarse de los medios públicos y de los ministerios (al terminar su mandato)", reconoció Lombardi

Además aseguró que en su gestión "no hubo despidos en la TV Publica y Radio Nacional", sino "finalización de contratos, por supuesto". Y lo defendió: "Si no hubiera finalizaciones de contratos todavía estaríamos viendo El llanero solitario".