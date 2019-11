La insólita decisión que tomó Alfaro sobre su futuro: anunció que se va de Boca y no olvida la semifinal ante River

Gustavo Alfaro dejó entrever que se marchará de Boca. El director técnico, cuyo contrato con el club 'xeneize' finaliza a fines de 2019, declaró como si ya no estuviese ocupando el cargo en la actualidad y manifestó cuál fue la insólita decisión que tomó en vistas a su futuro. En diálogo con Radio Rivadavia, 'Lechuga' afirmó: "Cuando deje de ser el técnico de Boca, me voy a ir con todos los videos cortados a Paraguay a tratar de hablar con Seneme ( N. de R. el director de árbitros de la Conmebol) para que me explique algunas cosas”.

Claro, su idea es viajar a tierras guaraníes para ingresar al edificio de Conmebol y reclamar por los fallos arbitrales que, para él, perjudicaron a Boca en la serie semifinal de Copa Libertadores ante River: "La gente de Boca quedó muy sensibilizada del gas pimienta para acá. Si pones VAR argentino en la cancha de Boca, ponelo en la cancha de River. Genera la suspicacia lamentablemente".

“Nadie dice que a River lo minimizamos, que lo pasamos por arriba. Nadie dice eso. Todos se quedaron en la pequeñez de una declaración y no es así porque mi postura fue otra. Tengo demasiados intérpretes que agarran las palabras en base a la intencionalidad”, enfatizó Alfaro, quien fue recriminado en las redes sociales tras sus declaraciones: varios usuarios le pidieron explicaciones sobre la inclusión de Franco Soldano de 8, es decir, como volante por derecha siendo un centrodelantero nato.