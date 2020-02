La frase discriminadora del ministro de Economía de Brasil sobre las empleadas domésticas

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, defendió este miércoles que una tasa de cambio con un dólar alto es "bueno para todo el mundo", en un día en que la divisa estadounidense creció en un 0,55 % y cerró cotizado a 4,350 reales para la venta. Fue su cuarto récord consecutivo frente al real brasileño.

Guedes causó polémica cuando afirmó que un dólar más barato perjudicaba las exportaciones y permitía que "todo el mundo" pudiera ir a Disneyland, hasta las empleadas domésticas.

"No hay negocio de cambio a 1,80 reales. Voy a exportar menos, en función de importaciones, turismo, todo el mundo yendo a Disneyland. Empleada doméstica yendo a Disneyland", señaló el ministro en un evento en Brasilia y luego aseguró que quiere fomentar el turismo nacional. "Ve a la Amazonía, a Foz de Iguazu", sugirió Guedes y enumeró más destinos nacionales para conocer.

"Todo el mundo tiene que ir a Disneyland, conocer Walt Disney, pero no ir tres, cuatro veces al año, porque, con el dólar a 1,80 reales, había gente yendo tres veces al año", expresó e hizo la gran Javier González Fraga, el ex Titular del Banco Nación, quien dijo en su momento que "le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso fue una ilusión, eso no era normal".