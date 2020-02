La drástica decisión de Radio Mitre por la salud de Jorge Lanata

Radio Mitre debió montarle un estudio a Jorge Lanata en su propia casa debido a que el operador mediático del Grupo Clarín padece achaques de su salud.

El dato fue confirmado por Pablo Rossi, quien en una entrevista con Ezequiel Guazzora, contó que el periodista no acude a la radio y sale al aire desde su vivienda.

"Está saliendo desde la casa. Yo recién me reincorporo esta semana, no lo he visto, pero sé que está saliendo desde la casa", sostuvo Rossi.

El operador mediático había vuelto a la radio el 3 de febrero, tras más de un mes de ausencia en los medios por los problemas de salud que lo llevaron a terminar su participación en programas de televisión.

El periodista había sido operado después de haber estado dos meses bajo tratamiento en el Hospital Fleni para recuperarse de una fractura lumbar. Incluso, viajó a Nueva York para hacerse una cifoplastía, que utiliza bolas ortopédicas para reparar este tipo de lesiones.