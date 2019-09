La contundente respuesta de Luciana Salazar en Intratables, ante la mirada de Amalia Granata

Luciana Salazar dejó haciendo agua a Amalia Granata en medio de un debate sobre las nuevas revelaciones de la vedette que últimamente atina más con sus predicciones políticas que las encuestas.

En Intratables, Fabián Doman invitó a la diputada electa y le hizo hablar sobre sus ataques a su ex colega por contar con información fidedigna sobre acontecimientos que terminaron por cumplirse.

En concreto, Granata publicó una serie de tuits en los que deslizó que la ex pareja de Martín Redrado "hacía agua" al hablar en persona sobre la información que posee.

Posteriormente, la producción llamó a "Luli", quién se negó a discutir con la diputada santafesina para "cuidarse entre mujeres": "Mirá, yo lo que te voy a decir es una sola cosa, para mí hoy es más productivo ubicar a machirulos o misóginos, que por lo menos los que están bardeando de esa forma representan a este Gobierno, me parece mucho más productivo meterme con esa gente que contestarle a una mujer y generar una pelea mediática, que en definitiva es lo que quieren algunos, para tapar tal vez otras cosas más importantes que yo estoy diciendo".

"Ayer a mí me quisieron meter en una polémica con ella en el programa y yo fui la primera que la defendí", expresó.

"No, es que no entiendo el tema de la pelea que está planteando porque nadie planteó ninguna pelea, simplemente a mí me preguntaron qué pensaba de los tuits y dije que para mí es una operadora, y no es una mala palabra ser una operadora, lo que pasa es que en este país está mal utilizada. No está mal, y no está mal tener un fin en común para operar".

"Amalia, eso te lo puedo entender perfectamente, ahora, lo que dijiste en otros medios no. Porque vos dijiste que yo tartamudeaba cuando hablaba de política, y eso no me parece que sea no entrar en polémica. Para mí sí, para mí sí es entrar en polémica, porque a vos hoy en el programa te pasó exactamente lo mismo", le contestó Granata.

