La confesión sexual de Romina Manguel con Axel Kicillof

La periodista Romina Mangel destacó que tendría sexo con Axel Kicillof y enfatizó en que "tiene rock", durante un programa televisivo junto a Jay Mamón.

Al ser consultada sobre si tendría una noche de pasión con Santiago Cafiero, Durán Barba o Axel, la panelista de Animales Sueltos optó por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

"Kici tiene rock. Me gusta con patillas, tiene un estilo que está muy bien. Tiene mucho carisma y la verdad que genera algo muy particular. Tiene esa cosa de empatía, le gusta la gente. Hay políticos que tratan de impostar eso de te toco pero no me toques. Pero a Kici le gusta tocar", afirmó.

Además, fue consultada sobre el espectro macrista y particularmente sobre Marcos Peña: "Pero ni un día en Santa Teresita", contestó.