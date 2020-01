La clásica novela Mujercitas llega al cine para cuestionar los mandatos y rebelarse ante las tradiciones

Faltan pocos días para la emisión de los Premios Oscar y esta semana llegan las dos últimas películas nominadas en la terna Mejor Película. Una de ellas es Mujercitas, la nueva versión del clásico de Louisa May Alcott dirigida y guionada por la aclamada Greta Gerwig (Lady Bird). La ambiciosa apuesta llega en un momento clave para la lucha feminista: No traiciona al material original y ofrece una visión refrescante para acercar a la autora a las nuevas generaciones. El elenco de grandes actrices aporta su cuota de calidad a la adaptación.

¿En qué se diferencia esta Mujercitas del resto de sus versiones para cine y televisión? Principalmente, en el enfoque que Gerwig utiliza para retratar a las cuatro hermanas March. La cineasta le habla a la nueva generación con esta historia que reivindica las búsquedas personales por sobre los condicionamientos sociales. Ambientada a mediados de la década de 1860, en la pequeña ciudad de Concord, Massachusetts, Mujercitas se centra en las penurias de las March mientras el padre (Bob Odenkirk) está en el frente de batalla durante la Guerra Civil. Están la madre Marmee (interpretada por una excelente Laura Dern) y las cuatro hijas: la heroína Jo (Saoirse Ronan), la práctica Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) y la pequeña Beth (Eliza Scanlen). Como figuras que rondan la trama aparecen la tía (Meryl Streep en uno de sus trabajos más logrados) y varios galanes que trataran de conquistar a las March.

La estética impecable y la agilidad narrativa, características que se acoplan a la vigorosidad de las interpretaciones, hacen que Mujercitas sea una cinta por momentos fascinante. Aquellos que no hayan leído la novela pueden llegar a no apreciar la magia de ciertos diálogos, tan cálidos como lo que se muestra en pantalla. Un recorrido dramático que no le teme a las cuotas de cinismo, se adueña de ellas y las explota al máximo. Sobre el final de la experiencia, tan solo queda lamentarse la aberrante decisión de la Academia, de no nominar a Greta Gerwig en la terna Mejor Dirección. Una muestra más del machismo explícito que rodea a Hollywood. Por lo menos, es bueno saber que aún podemos refugiarnos en películas audaces.

Mujercitas

Nuestra Opinión: Muy buena.

Dirección y Guión: Greta Gerwig.

Actúan: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep,Tracy Letts, Bob Odenkirk, James Norton, Louis Garrel, Jayne Houdyshell y Chris Cooper.