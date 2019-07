La CGT le contestó al empresario macrista que pidió "despedir sin causa a cualquiera"

El secretario general de la CGT, Carlos Acuña, salió al cruce contra el Gobierno y señaló que “hay una campaña sucia para el sindicalismo porque no tienen otra cosa para hacer ni para decir”. Del mismo modo señaló que “el arranque violento de campaña por parte del oficialismo se debe a que no tienen nada para mostrar” y que “los dirigentes sociales salimos y somos parte de la sociedad. Todos cometemos errores, nadie es perfecto. Hablan de nosotros porque no tienen nada bueno para resaltar que hayan hecho desde el gobierno”.

En declaraciones al programa “Navarro 2019” por El Destape Radio, el referente gremial respondió a los pedidos empresarios de generar un cambio en los convenios colectivos de trabajo. “No puede haber reforma laboral si ni siquiera hay trabajo. Quieren todo para ellos”, señaló. Y bramó: “Estaría bueno que primero le pidan a todos los empresarios que traigan la plata que tienen en el extranjero. Eso sería más importante que dejar a los empleados sin trabajo”. Del mismo modo, insistió en que “para hacer reforma laboral tiene que haber consenso con los trabajadores y eso nunca lo van a conseguir” y advirtió que “quieren avanzar sobre la dignidad de los trabajadores y tenerlos de esclavos”.

El titular sindical le respondió así al gremialista del gremio de la Construcción, Julio Crivelli, quien defendió el plan del macrismo para implemetar la reforma laboral y aseguró que el empresariado "quiere despedir sin causa".

Para concluir, el dirigente contó que el martes está prevista una reunión entre Alberto Fernández y la CGT y que “el 99% de los gremios apoya a la fórmula Fernández-Fernández”.