La autocrítica de Fantino por sus preguntas a Macristas: "Me pregunto si me da el cuero"

El conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, hizo una dura autocrítica sobre su entrevista a la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien no le preguntó por la causa aportantes truchos, ni por otros escándalos de corrupción. "Eso me lleva a preguntarme si a mí me da el cuero para hacer este tipo de programas", sostuvo el conductor de televisión.

"Por eso yo me voy el año que viene a laburar a hacer algunas cosas en deportes de nuevo y capaz cambie el estilo de lo que venía haciendo", sostuvo Fantino en una entrevista con el periodista Ezequiel Guazzora. "Al programa vinieron más funcionarios del gobierno que kirchneristas", reconoció.

"Deja más pobres que cuando llegó. A ver Ezequiel, no soy boludo, la Argentina no está bien. El país está peor que cuando lo agarró. Se viene una época difícil. Yo lo conozco desde la época de Boca y en Boca cuando llegaron transformaron Boca, que es como una mini provincia", sostuvo el conductor.