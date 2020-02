Justicia Legítima pide discutir el proyecto de jubilaciones a magistrados "para evitar su anulación jurídica"

La asociación civil que reúne a jueces y fiscales Justicia Legítima advirtió que el gobierno nacional debería discutir el proyecto de eliminación de jubilaciones de privilegio en el poder judicial con "los sectores involucrados" para evitar que la medida sea anulada. Además denunciaron que el gobierno de Mauricio Macri dejó a la Argentina al borde del abismo.

"Justicia Legítima declara ahora que no tiene ni pondrá obstáculos a lo que los representantes del pueblo decidan en la situación de emergencia que el país se encuentra. Sostenemos, sin embargo, que el proyecto debe ser discutido por los sectores involucrados. No se juzga un sistema privilegiado, sino especial, con múltiples especificidades que se justificaron en su momento para garantizar derechos ciudadanos y no corporativos y deben ser protegidos en el contexto de una necesaria reforma", sostuvieron.

La asociación civil explicó que con una discusión con los sectores involucrados evitarían que sea anulada en caso de que la eliminación de jubilaciones de privilegio sea sancionada por el Congreso. "De ese modo se mejoraría el proyecto y se evitaría su anulación jurídica, paradójicamente decidida por tribunales que son parte del objeto de la discusión. Por eso, en todos los casos y en todas las instancias deberían intervenir conjueces", afirmaron.

Desde la agrupación que reúne a jueces y fiscales manifestaron que la decisión del gobierno es entendible por la crisis que afronta la Argentina y reprocharon que durante el gobierno de Mauricio Macri se perjudicó la división de poderes. "Los poderosos del país –gobierno, grandes grupos financieros, gran capital nativo y extranjero, los grandes emporios comunicativos- se abalanzaron sobre cualquier “falla” en la acción de los magistrados que perjudicara la marcha de la política que terminó de la forma desastrosa que hoy está a la vista", manifestaron.

En referencia al impuesto a las ganancias, desde Justicia Legítima recordaron, en el comunicado firmado por José Massoni, que siempre les pareció "absurdo que los miembros del poder judicial no paguen impuestos a sus ingresos como todos los ciudadanos".