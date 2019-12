Juntos por el Cambio impide la sanción de la ley de Emergencia de Axel Kicillof

Juntos por el Cambio busca impedir que avance el proyecto que declara distintas emergencias en la provincia de Buenos Aires y que habilita al gobierno de Axel Kicillof a renegociar una millonaria deuda que heredó de la gestión de María Eugenia Vidal.

En uno de los capítulos del paquete de emergencias que envió el gobernador se apunta a la "sostenibilidad de la deuda pública provincial" y de aprobarse mañana en el Senado bonaerense y luego en Diputados, el Frente de Todos podrá sentarse formalmente con los acreedores para establecer un nuevo acuerdo.

En enero, la administración actual deberá afrontar tres vencimientos por un total de 570 millones de dólares. El primero es un bono que tiene ANSES por 264 millones. El resto, más de 300 millones, vencen con bonistas privados.

A las emergencias vigentes en seguridad, infraestructura y administrativa, el Frente de Todos busca declarar las emergencias social, económica, productiva y energética en la Provincia.

El endeudamiento de la provincia de Buenos Aires

"Dejamos menos deuda que la que recibimos", explicó la María Eugenia Vidal cuando hizo un balance de su gestión. Sin embargo, los números la desmienten y reflejan la crisis financiera que atraviesa el distrito más importante del país.

Entre diciembre de 2015 y agosto de 2019, el endeudamiento en pesos se multiplicó prácticamente por seis en términos nominales y aumentó casi un 60% en términos reales. A pesar de la elocuencia de los números, desde el Frente de Todos aseguraron que el gobernador electo, Axel Kicillof, responderá luego de su asunción, el 11 de diciembre.

Pero no sólo creció aceleradamente, sino que cambió su composición, generando consecuencias muy problemáticas para las arcas bonaerenses y un fuerte condicionamiento para quien encabece la próxima gestión: la deuda externa creció en mayor medida que la interna y se acortaron los plazos de vencimiento. Así, el peso de la deuda en dólares pasó del 57,9% desde el fin de la administración de Daniel Scioli a un 82,7% en este mes.

Concretamente, los compromisos pasaron de U$S 9.360 millones en diciembre de 2015 a U$S 11.959 millones en junio 2019, pero además se incrementó al 82,7% la participación de los compromisos en moneda extranjera. Durante el primer año de la próxima gestión se deberán pagar U$S 2.600 millones en intereses.