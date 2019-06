José Luis Gioja: “Criticar que Cristina haya participado del armado de las listas, es no entender nada de política”

El presidente del PJ nacional y candidato a diputado por San Juan, José Luis Gioja, salió en defensa del armado electoral del Frente De Todos y respondió a las críticas de aquellos que cuestionan el armado de las listas y la injerencia que tuvo la candidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner.

“Todos saben que las listas van pegadas a la fórmula presidencial, criticar que Cristina haya tenido participación en su armado, es no entender nada de política", disparó el dirigente peronista en diálogo con el programa Navarro 2019 por El Destape Radio.

Asimismo, señaló: "Con esta unidad podemos trabajar muy bien y transmitir un muy buen mensaje para afuera. Yo creo que las encuestas son fotos del día y que no hay que dormirse en los laureles".

"Me parece que al Presidente Macri le hacen un diario aparte y le pasan noticias que no son, al igual que algunos gobernadores parecen no conocer realidad", advirtió.

Por otra parte, Gioja se refirió al resto de los contendientes en la carrera presidencial y destacó: "A Roberto Lavagna lo rescato porque es oposición, pero está recorriendo un camino distinto" y manifestó que "hubiese sido lindo que Juan Manuel Urtubey se sumara al Frente de Todos".

"El 10 de diciembre no va a quedar nada de amarillo porque nuestro pueblo no se merece otros cuatro años de esto y sobretodo porque ellos no se merecen seguir ocupando ese lugar", agregó el ex gobernador sanjuanino.

Y planteó una alarma sobre la situación judicial de Cristina Kirchner: “Se la hicieron a Lula en Brasil y terminaron no dejándolo participar en las elecciones, Así que hay que estar atentos".