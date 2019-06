Jorge Lanata reconoce que la escucha a Báez no tiene relevancia: "Puede ser muy ambiguo"

El conductor de Canal 13 Jorge Lanata reconoció que "podría no haber pasado" al aire la escucha telefónica a Lázaro Baez desde la cárcel con una mujer debido a que no tenía una gran relevancia judicial.

"A mí me encantaba mostrar a Lázaro Baez desde otro lugar. Lázaro Baez diciendo mi amor: me encantó escucharlo, me pareció increíble", afirmó Lanata en referencia a la escucha de Baez.

Luego el conductor de televisión reconoció que no tenía interés público la escucha: "Podría no haberla pasado, podría no haberla pasado".

El periodista justificó que no presentó la escucha telefónica como "Lázaro habla con su amante" y reconoció que no puede tomarse el audio como una prueba de que el empresario robó dinero.

Cuando dice ojalá el que está arriba me de una segunda oportunidad "es muy ambiguo", confesó Lanata desmintiendo a Clarín y Canal 13 que presentó el audio bajo el título: "Baez insinúa en una escucha que era testaferro de Néstor Kirchner".