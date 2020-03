Jorge Asís usó una ironía hacia Alberto Fernández y Clarín y Mercedes Morán le salió al cruce

Jorge Asís utilizó sus redes sociales para adelantar la futura medida del gobierno de implementar el aislamiento total para contener los contagios de coronavirus y añadió una ironía hacia el presidente Alberto Fernández y el Grupo Clarín. La actriz Mercedes Morán entendió que el comentario fue desubicado en esta coyuntura y se lo hizo saber.

"Cuarentena total. El Poeta Impopular la anuncia el viernes. (Salvo que se fastidie porque la primicia no es de Clarín) Cuarentena total por 8 días. Ampliaremos", adelantó el periodista, en su cuenta de Twitter.

No hace falta, Gracias! La ironía en este momento no ayuda, no se entiende. Formato libro capaz es más funcional. — Mercedes Moran (@mercedesmoranb) March 19, 2020

La actriz no soportó la ironía y lo cruzó en un comentario: "No hace falta, Gracias! La ironía en este momento no ayuda, no se entiende. Formato libro capaz es más funcional".

"La destacada actriz promueve acaso la regulación de la ironía. Cuando la ironía 'ayuda' y cuando no. Innovación teórica que debiera profundizarse", respondió el analista político.