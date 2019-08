Intratables: los panelistas cruzaron a Luis Majul y Jorge Lanata por haber defendido a Macri

En Intratables analizaron las autocríticas realizadas por los principales periodistas de los distintos canales y deslizaron la existencia de listas negras en los medios, en las cuales se encontraba en director de El Destape, Roberto Navarro.

Luego de un lunes en el que muchos profesionales que supieron ser defensores acérrimos del gobierno de Mauricio Macri, repartieran innumerables críticas a la gestión y el desempeño electoral de Juntos por el Cambio.

Además, se hizo un especial énfasis en los dichos de Alejandro Fantino en Animales Sueltos, quien aclaró que durante la gestión macrista existieron listas negras de periodistas que fueron vetados de los medios.

"Yo no creo en las autocriticas tardías, no creo en Majul, el problema fue que él hace un programa de investigación y eran siempre sobre Cristina o Moyano. Lo de Lanata es peor porque es el mejor de nosotros y no tenía la necesidad de enmarcar su programa en una militancia macrista tan explícita", aseguró Ceferino Reato.

Por su parte, Paulo Vilouta destacó: "En el caso puntual de Alejandro (Fantino), habla de periodista que la pasaron mal. no por empresas sino porque los volvían locos de las empresas para que los rajen. Hubo empresas que los protegieron y otras que no los protegieron, pero hay que terminar con esta historieta de perseguir periodistas".

"Yo me niego que haya un tribunal de la señorita (Romina) Mangel o (Nancy) Pazos", cerró.