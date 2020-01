Insólito: pidieron una picada y tres bebidas, les cobraron $ 3500 y se enojaron

La factura de una cena en un restaurante de Villa Carlos Paz (Córdoba) se hizo viral en las últimas horas. Cuatro personas pagaron $ 3.450 por una consumición que claramente no lo ameritaba: una picada, un fernet, dos chop y una limonada.

La clienta en cuestión, María José Nieto, relató que se sentaron a comer antes de concurrir a ver una obra de teatro. “Vino el mozo, le pedimos la carta y nos dijo que no tenían. Inmediatamente nos preguntó qué queríamos comer y le pedimos una picada para cuatro, dos limonadas, un chopp y un fernet”, contó la mujer, indignada por el monto total de la comida.

En diálogo con ElDoce.tv, María José aseguró que los comensales se sorprendieron cuando el mozo les comunicó el monto a pagar. Es que sabían los precios de la comida porque les habían dicho que no tenían carta.

“Nosotros reconocemos que cometimos un error en no insistir por la carta ni preguntar los precios, pero no es para que se abusen así de los turistas. Nosotros no volvemos más”, sentenció.

Según la descripción del ticket, les cobraron $ 2050 la picada, $ 500 el fernet; $ 300 los dos chops y $ 600 la limonada.