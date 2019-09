Patricia Bullrich se reunió con Alfredo Casero para combatir al narcotráfico

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo un llamativo encuentro con el mediático macrista Alfredo Casero para combatir el narcotráfico. Sucedió en el despacho de la funcionaria. La reunión se dio el 16 de noviembre de 2018 y quedó en los registros oficiales.

Extraño que se lo convoque a Casero para dicha función, ya que no acredita ningún pergamino sobre las fuerzas de seguridad ni sobre el narcotráfico. Según el sitio de audiencias del Estado quedó establecido que ambos se juntaron con el motivo de "Reunion y charla sobre la actualidad de la lucha contra el narcotrafico" en la sede de Seguridad en Av. Gral. Gelly y Obes 2289.

Un día antes de la reunión, Casero había concedido una entrevista al canal LN+ y había criticado duramente al Gobierno de Mauricio Macri. Fueron las declaraciones públicas del actor más fuertes contra el macrismo y habían tenido rebote en todos los medios.

"Al gobierno no le importa la gente, lo que dice la gente, lo que piensa la gente y puede pasar que le pongan una pistola en la cabeza y le siga sin importar. Estoy viendo cosas para las que no los votamos. Lo único que están haciendo es que me están sacando, me están pidiendo plata y yo noto una desidia", fue algunas de las fuertes críticas que lanzó contra Cambiemos.

Un día después se juntó con una de las ministras más duras del Gobierno y que más apoyo tiene del presidente Mauricio Macri: Patricia Bullrich.

Un día después de la reunión, el 17 de noviembre, en su canal oficial en Twitter, Alfredo Casero volvió a encolumnarse detrás del Gobierno y salió con un largo video donde defenestró al kirchnerismo y defendió al macrismo. Hasta dijo que "lo del ARA San Juan es un logro humano muy importante para el Gobierno".

"En estos días se lograron cosas muy importantes", arrancó Casero en ese video a horas de reunirsae con Bullrich. "Se acabó la entrega de guita a la Trimarco", dijo en referencia a Susana, la madre de María de los Ángeles Verón (desaparecida por una red de trata, según la denuncia). Casero en esas imágenes cuenta que "ahora se pusieron límites a los planes sociales". Contó que se encontró el ARA Belgrano, confundido con el San Juan. Además, despotricó contra los periodistas opositores: "Esta mierda que nos hace comer C5N". Sobre la política cerró con un: "Massa es un mediocre que le lame el culo a la Cristina de Kirchner, La Porota".