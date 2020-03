Hugh Laurie reveló qué haría Dr. House para combatir el coronavirus

En medio de la pandemia mundial por el coronavirus, muchos fans de la serie Dr House coparon Twitter para convertirse en tendencia. ¿La razón? Le consultaron a Hugh Laurie (actor que interpretó al médico en la ficción) qué haría su famoso personaje frente al Covid-19. El actor británico sorprendió a todos y expresó su pronóstico a través de un tuit.

La inquietud nació como una broma en la que usuarios y tuiteros comentaron con gifs y memes alusivos a la serie, diciendo que el Dr Gregory House debería ayudar a buscar la cura para el coronavirus. Lo que inició como un chiste se transformó en tendencia a los pocos minutos, con numerosas teorías de los seguidores de la serie.

Hugh Laurie no se hizo esperar y acaparó la atención de sus fans en un tuit haciendo referencia al interrogante en cuestión. "No puedo hablar por House, obviamente, debido a que nadie me escribió un buen guion para que lo interprete, pero estoy bastante seguro de que él diría que el coronavirus no es 'un caso por resolver', porque esto es una pandemia, no un problema que requiera de diagnóstico. La única forma de resolverlo esto es estando juntos manteniendo las distancias", escribió, ocasionando miles de likes.

I can't speak for House, obviously - no one's written clever words for me to say - but I'm pretty sure he'd tell you it's not a matter of 'solving' Covid. This is an epidemic, not a diagnostic problem. We solve it together by staying apart.