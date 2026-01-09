Mali vs Senegal por la Copa Africana: cuándo juegan y cómo ver en vivo GRATIS en Argentina

Este viernes se juega uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025. Senegal, una de las selecciones más poderosas del continente con figuras de talla mundial como Sadio Mané y Kalidou Koulibaly, se enfrenta a Mali, el equipo revelación que eliminó a Túnez en una tanda de penales dramática pese a jugar con uno menos.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Mali y Senegal, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Mali y Senegal?

El partido entre Mali y Senegal se disputa el viernes 9 de enero a las 13 (hora argentina) en el Tánger Stadium de Marruecos. El árbitro designado para dirigir el encuentro es Abongile Tom, de Sudáfrica. La transmisión del partido está disponible a través de Claro Sports en YouTube para toda Latinoamérica, incluída Argentina, de manera abierta y gratuita.

Senegal llega a esta instancia como uno de los máximos candidatos al título. Los Leones de Teranga vienen de golear a Sudán por 3-1 en los octavos de final, con un doblete de Pape Gueye que selló el pase. La selección comandada por Papé Thiaw mantiene una racha impresionante de 15 partidos sin perder en tiempo reglamentario en la Copa Africana, con 10 victorias y 5 empates. Además, el regreso de Kalidou Koulibaly tras cumplir una fecha de suspensión le devuelve solidez defensiva a un equipo que luce completo y sin lesionados de importancia.

El poderío ofensivo senegalés es innegable: Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr conforman un tridente letal que puede desequilibrar cualquier defensa. En el mediocampo, la dupla formada por Idrissa Gueye y Pape Gueye le da equilibrio y creatividad al juego. Con la clasificación a la Copa del Mundo 2026 ya asegurada y el título continental de 2021 en su palmarés, Senegal busca repetir la hazaña y consolidarse como la potencia africana del momento.

Mali, por su parte, viene de protagonizar una de las grandes historias del torneo. Pese a terminar la fase de grupos con apenas tres puntos, los Águilas lograron una remontada heroica ante Túnez en los octavos de final: empataron en el minuto 97 con un penal de Lassine Sinayoko y luego ganaron 3-2 en la tanda de penales. Esa victoria le dio moral a un equipo que había mostrado poco en la primera ronda pero que ahora se planta en cuartos con la confianza a tope. Lo curioso: este seleccionado ha empatado todos sus partidos en el tiempo reglamentario hasta el momento en el torneo.

Sin embargo, el técnico Tom Saintfiet deberá resolver dos bajas importantes: Woyo Coulibaly está suspendido tras ser expulsado en el duelo ante Túnez, y Lassana Coulibaly se lesionó en ese mismo partido y es duda. La ausencia del mediocampista del Al-Ahli saudí es un golpe duro, ya que es una pieza clave en el esquema táctico maliense. Pese a eso, Mali cuenta con jugadores de experiencia en Europa como Yves Bissouma (Tottenham) y el goleador Lassine Sinayoko, quien lleva tres tantos en el torneo.

En el historial reciente, Senegal domina claramente: no pierde contra Mali en los últimos 10 enfrentamientos directos. La última vez que estas selecciones se vieron las caras en una Copa Africana fue en 2013, cuando Senegal se impuso 1-0 en la fase de grupos. Mali no llega a semifinales desde aquella edición, cuando cayó 4-1 ante Nigeria. Pese a ese panorama adverso, el fútbol africano es impredecible y Mali ya demostró que puede competir en instancias decisivas.

Formaciones probables de Mali y Senegal

Mali se pararía con un esquema 4-3-3 que busca aprovechar la velocidad de sus extremos y la potencia física en el mediocampo. La gran duda pasa por el mediocampo: con las bajas de Lassana Coulibaly y Woyo Coulibaly, Tom Saintfiet deberá reacomodar las piezas. Yves Bissouma, quien erró su penal ante Túnez pero sigue siendo titular indiscutido, comandará la zona medular junto a Aliou Dieng. Adelante, Lassine Sinayoko es la carta de gol tras su racha anotadora.

En defensa, Mali buscará mantener la solidez que mostró ante Túnez en los 90 minutos reglamentarios. Djigui Diarra será el guardameta titular, protegido por una línea de cuatro donde destacan Nathan Gassama y Abdoulaye Diaby como centrales. El lateral izquierdo Ousmane Camara tendrá la difícil tarea de frenar a Ismaïla Sarr, uno de los extremos más desequilibrantes del torneo.

Mali (4-3-3): Djigui Diarra; Nathan Gassama, Abdoulaye Diaby, Aliou Dieng, Ousmane Camara; Mahamadou Doumbia, Yves Bissouma, Mohamed Camara; Mamadou Sangare, Lassine Sinayoko, Kamory Doumbia.

Senegal, en tanto, presentaría un 4-3-3 con variantes ofensivas que le permitirían ajustar según el desarrollo del partido. Edouard Mendy, arquero del Al-Ahli y con pasado en el Chelsea, defenderá el arco senegalés. La gran noticia para Aliou Cissé es el regreso de Kalidou Koulibaly, quien formará dupla central con Moussa Niakhaté, un tándem de jerarquía que le da garantías atrás.

En el mediocampo, la experiencia de Idrissa Gueye (Everton) y la potencia de Pape Gueye (Olympique de Marsella) conforman una dupla de primer nivel. Por las bandas actuarían Ismail Jakobs y Krépin Diatta, dos carrileros que aportan tanto en defensa como en ataque. Y adelante, el tridente Sadio Mané - Nicolas Jackson - Ismaïla Sarr es pura jerarquía: los tres suman experiencia en las mejores ligas de Europa y pueden resolver el partido en cualquier momento.

Senegal (4-3-3): Edouard Mendy; Ismail Jakobs, Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly, Krépin Diatta; Pape Gueye, Idrissa Gueye, Habib Diarra; Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr.

Mali vs Senegal: Ficha técnica