Irán corta internet mientras el líder supremo advierte a los manifestantes

FOTO DE ARCHIVO. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, habla durante una reunión en Teherán, Irán

Irán quedó ‍prácticamente aislado del mundo exterior el viernes, después de que las autoridades bloquearan internet para frenar el avance de las protestas, lo que provocó la interrupción de las llamadas telefónicas al país, la cancelación de ‍vuelos y una actualización intermitente de los sitios ⁠web de noticias iraníes. El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, acusó a los manifestantes de actuar en nombre del presidente estadounidense Donald Trump, afirmando que los alborotadores estaban atacando propiedades públicas y advirtiendo que Teherán no toleraría que la gente actuara como "mercenarios de extranjeros".

Las protestas, que comenzaron por la espiral inflacionaria, no han alcanzado la magnitud de los disturbios de hace tres años, pero se han extendido por todo Irán, con decenas de muertos y unas autoridades que parecen más vulnerables debido a la grave situación económica y a las secuelas de la guerra del año pasado con Israel y Estados Unidos.

IMÁGENES DE INCENDIOS EN CIUDADES IRANÍES

El grupo iraní de derechos humanos Hengaw informó de que una marcha de protesta ‌tras las oraciones del viernes en Zahedan, donde domina la minoría baluchi, fue recibida con disparos ⁠que hirieron a varias personas. Las fragmentadas facciones opositoras externas de ⁠Irán llamaron a más protestas el viernes, y Reza Pahlavi, hijo exiliado del difunto sha gobernante, dijo a los iraníes en una publicación en las redes sociales: "Los ojos del mundo están puestos en ustedes. Salgan a las calles".

Trump, que ‍bombardeó Irán el verano pasado y que la semana pasada advirtió a Teherán de que podría acudir en ayuda de los manifestantes, dijo el viernes que no se reuniría con Pahlavi ⁠y que "no estaba seguro de que fuera apropiado" apoyarlo.

Las imágenes ‌publicadas por la televisión estatal durante la noche mostraban autobuses, coches y motocicletas en llamas, así como incendios en estaciones de metro y bancos. La televisión acusó a la Organización Mujahedin del Pueblo, una facción de la oposición que se escindió tras la Revolución Islámica de 1979 y también es conocida como MKO, de orquestar los disturbios. Un periodista de la televisión estatal, situado frente a los incendios en la calle Shariati, en el puerto de ‌Rasht, en el mar ‌Caspio, dijo: "Esto parece una zona de guerra, todas las tiendas han sido destruidas".

Vídeos verificados por Reuters como tomados en la capital, Teherán, mostraban a cientos de personas manifestándose. En uno de los vídeos se podía oír a una mujer gritando: "¡Muerte a Jamenei!". Irán ha sofocado disturbios mucho mayores anteriormente, pero ahora se enfrenta a una situación económica más grave y a una intensificación de la presión internacional, ​con sanciones globales sobre su controvertido programa nuclear reimpuestas desde septiembre.

EL LÍDER SUPREMO ADVIERTE A LOS MANIFESTANTES

Las autoridades han intentado una estrategia doble: describir las protestas por la economía como legítimas y, al mismo tiempo, condenar a los que llaman alborotadores violentos y tomar medidas drásticas con las fuerzas de seguridad. El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo a los legisladores que se debe escuchar la voz de los manifestantes, pero que cualquier caso relacionado con "redes de espionaje extranjeras" debe tratarse de manera diferente. El líder supremo, la máxima autoridad en Irán por encima del presidente electo y el Parlamento, utilizó un lenguaje más duro ‍en su discurso del viernes.

"La República Islámica llegó al poder gracias a la sangre de cientos de miles de personas honorables. No cederá ante los vándalos", afirmó, acusando a los implicados en los disturbios de intentar complacer a Trump. Aunque las protestas iniciales se centraban en la economía, después de que el rial perdiera la mitad de su valor frente al dólar el año pasado y la inflación superara el 40% en diciembre, han evolucionado hasta incluir consignas directamente contra las autoridades. ​Los manifestantes han coreado consignas como "muerte al dictador" y alabanzas a la antigua monarquía que fue derrocada en 1979.

El alcance del apoyo dentro de Irán a la monarquía o al MKO, los grupos más activos entre los iraníes emigrados, es objeto de controversia.

La ​mayoría de los manifestantes que aparecen en los vídeos vistos por Reuters, muchos de los cuales no han podido verificarse, son hombres jóvenes.

Irán bloqueó internet durante la noche. Los reporteros de Reuters que intentaron llamar por ⁠teléfono a Irán desde el extranjero no pudieron hacerlo el viernes.

Al menos seis vuelos entre Dubái y ciudades iraníes programados para el viernes fueron cancelados, según la página web del aeropuerto de Dubái.

Con información de Reuters